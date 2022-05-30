***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.05.2022 09:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033235
BIST
11:322.500
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 61,32
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
11:3216,3940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2029
|Açılış
|: 16,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3940
En Düşük
16,2359
11:3217,6471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2383
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6471
En Düşük
17,4021
11:32978,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,46
|Açılış
|: 978,74
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:31
|EGEPO
|9,46
|11.805.064
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|16.632.830
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,09
|3.559.389
|% -6,71
|
|KRTEK
|16,48
|8.109.129
|% -3,68
|
|ATSYH
|28,00
|286.076
|% -3,45
|
|QNBFL
|66,70
|14.674
|% -2,91
|
|THYAO
|49,18
|3.295.823.944
|% 9,24
|
|SISE
|21,08
|1.031.833.019
|% 3,33
|
|KARSN
|7,05
|909.556.485
|% 2,62
|
|SAHOL
|20,96
|756.216.162
|% 3,15
|
|EREGL
|33,56
|671.986.503
|% 2,07
|
|KARSN
|7,05
|909.556.485
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,91
|358.444.048
|% 2,62
|
|THYAO
|49,18
|3.295.823.944
|% 9,24
|
|SKBNK
|1,24
|83.076.092
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,63
|166.985.593
|% 1,94
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3791
|16,3918
|% 1,24
|
|Euro
|17,6287
|17,6485
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,6130
|20,7164
|% 1,09
|
|Frank
|17,0257
|17,1283
|% 1,08
|
|Riyal
|4,3542
|4,3761
|% 1,18
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|6,21
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,46
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.454
|6.615
|25,48
|
|Yarım
|3.119
|3.200
|12,32
|
|Çeyrek
|1.565
|1.600
|6,16
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,12
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,00
|