***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.05.2022 14:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033321
BIST
14:332.526
En Yüksek
|Değişim
|: 3,59%
|| 87,55
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.527
En Düşük
2.467
14:3316,3821
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1910
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
14:3317,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2458
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
14:33977,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 12,38
|Açılış
|: 977,66
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler14:31
|EGEPO
|9,46
|13.115.198
|% 10,00
|
|INVEO
|35,94
|93.253.302
|% 9,98
|
|ALMAD
|2,98
|5.169.263
|% 9,96
|
|CASA
|125,90
|5.652.029
|% 9,96
|
|AGHOL
|38,88
|80.679.101
|% 9,64
|
|RNPOL
|15,53
|16.310.679
|% -3,66
|
|TUREX
|12,87
|13.896.698
|% -2,50
|
|PAMEL
|99,70
|2.460.387
|% -2,06
|
|IMASM
|47,00
|10.852.040
|% -1,88
|
|MTRKS
|39,50
|3.806.792
|% -1,69
|
|GESAN
|28,28
|122.289.131
|% 4,12
|
|ANGEN
|28,30
|57.652.571
|% 1,65
|
|YYLGD
|12,81
|54.633.482
|% 0,79
|
|OYYAT
|84,40
|47.087.829
|% 1,26
|
|SMRTG
|20,92
|44.691.325
|% 0,87
|
|MOBTL
|1,72
|22.666.274
|% 1,18
|
|HUNER
|2,53
|31.507.110
|% -0,78
|
|KLSYN
|2,08
|21.179.256
|% 4,00
|
|CONSE
|3,80
|25.116.505
|% -0,52
|
|GESAN
|28,28
|122.289.131
|% 4,12
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3724
|16,3847
|% 1,20
|
|Euro
|17,6356
|17,6545
|% 1,41
|
|Sterlin
|20,6630
|20,7666
|% 1,33
|
|Frank
|17,0101
|17,1126
|% 0,99
|
|Riyal
|4,3558
|4,3776
|% 1,21
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,88
|
|Altın Gr.
|978
|978
|12,93
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|26,00
|
|Tam
|6.456
|6.619
|29,63
|
|Yarım
|3.120
|3.202
|14,33
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,13
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,12
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,76
|
Seans Raporu
14:31
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14:45PGSUS
Yüzde 9.18 oranında artışla 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 096, 165 adet işlem
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14:44XU100
Endeks 2, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 53 üstünde . İşlem hacmi 29, 935.00 milyon TL de
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14:44OZRDN
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.68 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 774 adet işlem
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14:43TAVHL
Yüzde 8.99 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 095, 018 adet işlem
-
14:42PGSUS
Yüzde 8.28 oranında artışla 145.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 925, 004 adet işlem