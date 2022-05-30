***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.05.2022 14:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033322
BIST
14:522.525
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 85,97
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.528
En Düşük
2.467
14:5216,3885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1974
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
14:5217,6730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2642
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
14:52976,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 11,69
|Açılış
|: 976,97
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler14:52
|THYAO
|49,52
|5.236.372.742
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.525.337
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.671.657
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|18.245.216
|% 9,99
|
|ALMAD
|2,98
|5.169.263
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,47
|290.859.079
|% -9,85
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|UFUK
|38,20
|349.414
|% -4,74
|
|RODRG
|16,84
|5.013.950
|% -4,32
|
|KRTEK
|16,50
|14.833.797
|% -3,57
|
|THYAO
|49,52
|5.236.372.742
|% 10,00
|
|KARSN
|7,10
|1.602.329.164
|% 3,35
|
|EREGL
|34,44
|1.594.945.229
|% 4,74
|
|SISE
|21,02
|1.576.463.887
|% 3,04
|
|SAHOL
|21,02
|1.346.163.508
|% 3,44
|
|KARSN
|7,10
|1.602.329.164
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,68
|531.618.488
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,57
|685.887.261
|% 2,93
|
|DOHOL
|3,93
|512.895.730
|% 3,15
|
|HALKB
|5,92
|726.675.739
|% 5,71
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3808
|16,3885
|% 1,22
|
|Euro
|17,6485
|17,6730
|% 1,52
|
|Sterlin
|20,6491
|20,7526
|% 1,26
|
|Frank
|17,0045
|17,1069
|% 0,95
|
|Riyal
|4,3537
|4,3756
|% 1,17
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|0,75
|
|Altın Gr.
|977
|977
|11,69
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|27,00
|
|Tam
|6.451
|6.613
|24,07
|
|Yarım
|3.118
|3.199
|11,64
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|5,82
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,10
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,88
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 63 artarak (% 3.90 ) 2, 815
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15:04
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, EKGYO, YKBNK
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15:04XU100
Endeks 2, 524 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 49 üstünde . İşlem hacmi 31, 480.00 milyon TL de
-
15:04AGHOL
Yüzde 9.76 oranında artışla 38.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 122, 257 adet işlem
-
15:03TAVHL
Yüzde 9.22 oranında artışla 46.90 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 872, 252 adet işlem