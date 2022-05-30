***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.05.2022 14:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033323
BIST
14:342.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,20
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.527
En Düşük
2.467
14:3416,3848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1937
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
14:3417,6512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2424
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
14:34977,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 11,85
|Açılış
|: 977,66
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler14:32
|THYAO
|49,52
|5.124.815.430
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.115.198
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|18.238.956
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.649.710
|% 9,99
|
|INVEO
|35,94
|93.260.418
|% 9,98
|
|AKFGY
|2,47
|286.092.933
|% -9,85
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|RODRG
|16,73
|4.987.724
|% -4,94
|
|UFUK
|38,20
|349.414
|% -4,74
|
|TDGYO
|7,30
|7.356.779
|% -3,95
|
|THYAO
|49,52
|5.124.815.430
|% 10,00
|
|KARSN
|7,08
|1.581.623.858
|% 3,06
|
|EREGL
|34,44
|1.528.163.853
|% 4,74
|
|SISE
|21,12
|1.512.201.281
|% 3,53
|
|SAHOL
|21,08
|1.279.641.306
|% 3,74
|
|KARSN
|7,08
|1.581.623.858
|% 3,06
|
|EKGYO
|2,68
|432.356.766
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,56
|646.081.125
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,92
|502.566.125
|% 2,89
|
|HALKB
|5,96
|702.567.835
|% 6,43
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3748
|16,3821
|% 1,18
|
|Euro
|17,6330
|17,6546
|% 1,41
|
|Sterlin
|20,6630
|20,7666
|% 1,33
|
|Frank
|17,0101
|17,1126
|% 0,99
|
|Riyal
|4,3558
|4,3776
|% 1,21
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|2,38
|
|Altın Gr.
|977
|977
|12,01
|
|Cumhuriyet
|6.480
|6.578
|23,00
|
|Tam
|6.452
|6.615
|25,18
|
|Yarım
|3.118
|3.200
|12,18
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|6,09
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,64
|0,11
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,87
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:47THYAO
Yüzde 10.00 oranında artışla 49.52 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 359, 181 adet işlem
-
14:45PGSUS
Yüzde 9.18 oranında artışla 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 096, 165 adet işlem
-
14:44XU100
Endeks 2, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 53 üstünde . İşlem hacmi 29, 935.00 milyon TL de
-
14:44OZRDN
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.68 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 774 adet işlem
-
14:43TAVHL
Yüzde 8.99 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 095, 018 adet işlem