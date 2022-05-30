***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.05.2022 14:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033324
BIST
14:442.524
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 85,34
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.528
En Düşük
2.467
14:4416,3884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1973
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
14:4417,6615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2527
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
14:44977,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,80
|Açılış
|: 977,09
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler14:44
|EGEPO
|9,46
|13.525.337
|% 10,00
|
|THYAO
|49,52
|5.227.993.810
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|18.245.216
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.650.244
|% 9,99
|
|ALMAD
|2,98
|5.169.263
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,47
|288.862.840
|% -9,85
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|RODRG
|16,74
|5.008.433
|% -4,89
|
|UFUK
|38,20
|349.414
|% -4,74
|
|TDGYO
|7,30
|7.425.216
|% -3,95
|
|THYAO
|49,52
|5.227.993.810
|% 10,00
|
|KARSN
|7,09
|1.594.588.387
|% 3,20
|
|EREGL
|34,46
|1.575.318.534
|% 4,81
|
|SISE
|21,02
|1.554.711.329
|% 3,04
|
|SAHOL
|21,02
|1.320.257.604
|% 3,44
|
|KARSN
|7,09
|1.594.588.387
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,67
|526.773.363
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,57
|682.403.622
|% 2,93
|
|DOHOL
|3,93
|510.989.147
|% 3,15
|
|HALKB
|5,94
|719.673.210
|% 6,07
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3774
|16,3884
|% 1,22
|
|Euro
|17,6397
|17,6615
|% 1,45
|
|Sterlin
|20,6502
|20,7538
|% 1,27
|
|Frank
|17,0039
|17,1063
|% 0,95
|
|Riyal
|4,3546
|4,3765
|% 1,19
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|1,73
|
|Altın Gr.
|978
|978
|12,93
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|26,00
|
|Tam
|6.456
|6.619
|29,63
|
|Yarım
|3.120
|3.202
|14,33
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,12
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,78
|
Seans Raporu
14:44
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14:59XU100
Endeks 2, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 52 üstünde . İşlem hacmi 31, 187.00 milyon TL de
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14:59LIDFA
Yüzde 8.11 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 352 adet işlem
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14:58SANEL
Yüzde 9.88 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 015, 044 adet işlem
-
14:55FROTO
Yüzde 6.59 oranında artışla 303.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 899, 685 adet işlem
-
14:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 07 artarak (% 3.75 ) 2, 272