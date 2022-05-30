***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.05.2022 14:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033328
BIST
14:582.526
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 87,12
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.528
En Düşük
2.467
14:5816,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2032
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
14:5817,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2494
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
14:58976,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 11,64
|Açılış
|: 976,93
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler14:58
|THYAO
|49,52
|5.239.034.937
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.525.346
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.672.661
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|18.245.216
|% 9,99
|
|ALMAD
|2,98
|5.169.263
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,47
|306.857.388
|% -9,85
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|UFUK
|38,20
|349.414
|% -4,74
|
|RODRG
|16,85
|5.048.522
|% -4,26
|
|RNPOL
|15,52
|17.114.000
|% -3,72
|
|THYAO
|49,52
|5.239.034.937
|% 10,00
|
|EREGL
|34,42
|1.613.264.625
|% 4,68
|
|KARSN
|7,08
|1.606.799.793
|% 3,06
|
|SISE
|21,06
|1.592.794.893
|% 3,24
|
|SAHOL
|20,98
|1.367.598.099
|% 3,25
|
|KARSN
|7,08
|1.606.799.793
|% 3,06
|
|EKGYO
|2,66
|548.562.049
|% 3,10
|
|YKBNK
|4,57
|688.796.284
|% 2,93
|
|DOHOL
|3,93
|528.081.360
|% 3,15
|
|HALKB
|5,91
|732.276.276
|% 5,54
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3786
|16,3943
|% 1,26
|
|Euro
|17,6344
|17,6582
|% 1,43
|
|Sterlin
|20,6603
|20,7639
|% 1,32
|
|Frank
|17,0150
|17,1175
|% 1,02
|
|Riyal
|4,3545
|4,3764
|% 1,19
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,18
|
|Altın Gr.
|977
|977
|11,75
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|27,00
|
|Tam
|6.454
|6.617
|27,40
|
|Yarım
|3.119
|3.201
|13,25
|
|Çeyrek
|1.565
|1.600
|6,63
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,11
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,90
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
15:13TAVHL
Yüzde 9.08 oranında artışla 46.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 152, 580 adet işlem
-
15:12INVEO
Yüzde 8.81 oranında artışla 35.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 387, 484 adet işlem
-
15:11TAVHL
Yüzde 9.13 oranında artışla 46.86 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 125, 752 adet işlem
-
15:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 38 artarak (% 3.72 ) 2, 271
-
15:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEPO, CASA, OZRDN, SANEL, ALMAD, MZHLD, THYAO