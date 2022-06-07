***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.06.2022 14:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035264
BIST
14:412.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,40
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:4116,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1909
|Açılış
|: 16,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:4117,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2101
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:41996,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,60
|Açılış
|: 996,36
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:39
|MARTI
|1,42
|40.093.407
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.034.095
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.617.740
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,65
|36.040.485
|% 9,53
|
|QUAGR
|29,50
|89.108.968
|% 9,26
|
|TOASO
|73,75
|1.251.469.712
|% -6,35
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|DOKTA
|25,20
|1.760.612
|% -4,04
|
|KUYAS
|6,96
|40.070.692
|% -3,87
|
|PINSU
|5,14
|39.224.626
|% -3,56
|
|THYAO
|48,04
|2.515.297.472
|% 0,38
|
|SASA
|44,52
|1.881.496.286
|% 0,54
|
|SAHOL
|21,24
|1.294.598.629
|% 1,43
|
|TOASO
|73,75
|1.251.469.712
|% -6,35
|
|KARSN
|7,34
|1.192.453.830
|% 1,24
|
|ODAS
|3,07
|731.190.588
|% 2,33
|
|KARSN
|7,34
|1.192.453.830
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,87
|417.408.344
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|666.103.085
|% -1,20
|
|TSKB
|2,41
|322.209.319
|% 3,43
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7591
|16,7679
|% 1,17
|
|Euro
|17,9165
|17,9578
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,8755
|20,9802
|% 0,91
|
|Frank
|17,0918
|17,1948
|% 0,60
|
|Riyal
|4,4544
|4,4767
|% 1,19
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|7,57
|
|Altın Gr.
|997
|997
|16,03
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.747
|86,00
|
|Tam
|6.613
|6.778
|86,35
|
|Yarım
|3.196
|3.279
|41,77
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,88
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,13
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,46
|