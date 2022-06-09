***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 09:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036298
BIST
10:582.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 24,63
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
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2.570
En Düşük
2.532
10:5817,2106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0844
|Açılış
|: 17,2050
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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17,2170
En Düşük
17,0843
10:5818,5175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1237
|Açılış
|: 18,4400
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|Önceki Kapanış
|: 17,9250
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18,5980
En Düşük
18,3717
10:581.023,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.023,68
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:58
|EUREN
|19,65
|34.561.206
|% 9,96
|
|DOCO
|1.635,10
|22.879.297
|% 7,94
|
|QUAGR
|29,86
|40.434.653
|% 7,26
|
|FONET
|12,63
|23.231.920
|% 6,22
|
|KGYO
|6,86
|4.049.398
|% 5,38
|
|ULUUN
|20,08
|30.997.440
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|72,80
|45.573.318
|% -4,84
|
|SEGYO
|1,20
|82.650.455
|% -4,76
|
|THYAO
|46,98
|1.281.920.489
|% 0,56
|
|SISE
|22,06
|662.608.564
|% 0,91
|
|SASA
|43,20
|462.340.443
|% 0,89
|
|TOASO
|65,95
|406.103.168
|% -0,15
|
|SAHOL
|19,88
|388.043.657
|% 0,10
|
|SEGYO
|1,20
|82.650.455
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,68
|160.156.010
|% 0,00
|
|ODAS
|2,97
|159.057.890
|% 3,48
|
|DOHOL
|4,04
|182.077.670
|% 1,76
|
|YKBNK
|4,59
|178.338.147
|% 0,22
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2055
|17,2106
|% 0,49
|
|Euro
|18,4659
|18,5175
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,4513
|21,5588
|% 0,21
|
|Frank
|17,5006
|17,6061
|% 0,39
|
|Riyal
|4,5730
|4,5960
|% 0,46
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-3,15
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,67
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,98
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,56
|