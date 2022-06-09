***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 09:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036301
BIST
10:582.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 24,63
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
10:5817,2123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0861
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2170
En Düşük
17,0843
10:5818,5071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1133
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
10:581.023,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.023,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:56
|EUREN
|19,65
|34.379.876
|% 9,96
|
|DOCO
|1.617,60
|20.353.072
|% 6,79
|
|QUAGR
|29,68
|35.633.985
|% 6,61
|
|FONET
|12,64
|21.826.975
|% 6,31
|
|TETMT
|249,40
|6.574.380
|% 5,37
|
|ULUUN
|20,08
|30.501.424
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|71,15
|44.256.423
|% -6,99
|
|SEGYO
|1,18
|72.766.799
|% -6,35
|
|THYAO
|47,00
|1.257.848.564
|% 0,60
|
|SISE
|22,06
|653.905.540
|% 0,91
|
|SASA
|43,22
|447.023.684
|% 0,93
|
|TOASO
|66,20
|393.130.566
|% 0,23
|
|SAHOL
|19,85
|378.454.764
|% -0,05
|
|SEGYO
|1,18
|72.766.799
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,68
|155.349.465
|% 0,00
|
|ODAS
|2,96
|151.554.020
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,04
|181.262.169
|% 1,76
|
|YKBNK
|4,59
|171.828.179
|% 0,22
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2029
|17,2151
|% 0,52
|
|Euro
|18,4646
|18,5153
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,4513
|21,5588
|% 0,21
|
|Frank
|17,5006
|17,6061
|% 0,39
|
|Riyal
|4,5730
|4,5960
|% 0,46
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-4,04
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,46
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,98
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,44
|
Seans Raporu
10:56
daha fazla
-
11:11AKSGY
Yüzde 4.45 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 378, 948 adet işlem
-
11:10DOCO
Yüzde 7.24 oranında artışla 1, 624.50 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 374 adet işlem
-
11:09RYSAS
Yüzde 5.23 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 930, 639 adet işlem
-
11:08PENGD
Yüzde 4.32 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 902 adet işlem
-
11:07XU100
Endeks 2, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 9, 247.00 milyon TL de