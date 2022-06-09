***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 09:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036308
BIST
11:152.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,81
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
11:1517,2113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0851
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2170
En Düşük
17,0843
11:1518,5069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1131
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
11:151.023,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.023,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:13
|EUREN
|19,65
|34.824.850
|% 9,96
|
|DOCO
|1.636,20
|25.218.842
|% 8,01
|
|FONET
|12,80
|25.785.067
|% 7,65
|
|QUAGR
|29,90
|47.654.542
|% 7,40
|
|SANFM
|35,62
|5.609.917
|% 6,01
|
|ULUUN
|20,08
|31.646.707
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,19
|97.608.408
|% -5,56
|
|BALAT
|8,10
|7.452
|% -4,48
|
|THYAO
|47,16
|1.484.154.368
|% 0,94
|
|SISE
|22,28
|786.860.304
|% 1,92
|
|SASA
|43,30
|489.402.393
|% 1,12
|
|TOASO
|66,15
|435.542.311
|% 0,15
|
|SAHOL
|19,93
|424.338.486
|% 0,35
|
|SEGYO
|1,19
|97.608.408
|% -5,56
|
|EKGYO
|2,69
|182.206.850
|% 0,37
|
|ODAS
|2,97
|172.001.025
|% 3,48
|
|DOHOL
|4,07
|203.294.276
|% 2,52
|
|KARSN
|7,17
|313.458.091
|% 2,87
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2055
|17,2093
|% 0,49
|
|Euro
|18,4606
|18,5069
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,4430
|21,5505
|% 0,17
|
|Frank
|17,5026
|17,6081
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5732
|4,5961
|% 0,46
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-2,90
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,41
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,00
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,64
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
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11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 27 artarak (% 0.83 ) 2, 830
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11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, TRKCM
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11:27XU100
Endeks 2, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 10, 985.00 milyon TL de
-
11:27DOCO
Yüzde 8.57 oranında artışla 1, 644.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 308 adet işlem
-
11:24ASUZU
Yüzde 5.19 oranında artışla 109.40 lira fiyatla işlem gören hissede 328, 038 adet işlem