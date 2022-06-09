***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 09:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036309
BIST
11:222.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,23
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
11:2217,2083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0821
|Açılış
|: 17,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2170
En Düşük
17,0843
11:2218,5160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1222
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
11:221.022,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.022,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:20
|EUREN
|19,65
|35.041.707
|% 9,96
|
|DOCO
|1.636,60
|27.173.006
|% 8,04
|
|QUAGR
|30,04
|54.577.052
|% 7,90
|
|FONET
|12,71
|26.811.860
|% 6,90
|
|RYSAS
|8,74
|20.461.042
|% 6,33
|
|ULUUN
|20,08
|32.437.960
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|72,80
|52.563.347
|% -4,84
|
|SEGYO
|1,20
|101.880.178
|% -4,76
|
|THYAO
|47,08
|1.608.231.343
|% 0,77
|
|SISE
|22,16
|848.866.522
|% 1,37
|
|SASA
|43,24
|520.586.911
|% 0,98
|
|SAHOL
|19,83
|482.344.309
|% -0,15
|
|TOASO
|65,95
|452.682.010
|% -0,15
|
|SEGYO
|1,20
|101.880.178
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,68
|185.996.157
|% 0,00
|
|ODAS
|2,96
|184.063.805
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,04
|222.839.769
|% 1,76
|
|KARSN
|7,22
|348.106.204
|% 3,59
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2040
|17,2107
|% 0,49
|
|Euro
|18,4693
|18,5170
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,4466
|21,5542
|% 0,19
|
|Frank
|17,4972
|17,6026
|% 0,37
|
|Riyal
|4,5734
|4,5963
|% 0,47
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-5,37
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,52
|