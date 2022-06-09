***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 09:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036311
BIST
10:522.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 17,20
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
10:5217,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0827
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2170
En Düşük
17,0843
10:5218,5153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1215
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
10:521.022,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.023,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:50
|EUREN
|19,65
|34.195.146
|% 9,96
|
|DOCO
|1.620,00
|19.680.157
|% 6,94
|
|FONET
|12,67
|20.965.312
|% 6,56
|
|QUAGR
|29,42
|30.824.082
|% 5,68
|
|RYSAS
|8,66
|15.980.321
|% 5,35
|
|ULUUN
|20,08
|30.005.749
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|70,40
|43.088.124
|% -7,97
|
|SEGYO
|1,18
|70.621.315
|% -6,35
|
|THYAO
|46,96
|1.166.858.853
|% 0,51
|
|SISE
|22,16
|599.163.248
|% 1,37
|
|SASA
|43,30
|426.971.379
|% 1,12
|
|TOASO
|65,85
|369.411.728
|% -0,30
|
|SAHOL
|19,84
|359.681.164
|% -0,10
|
|SEGYO
|1,18
|70.621.315
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,68
|154.629.271
|% 0,00
|
|ODAS
|2,95
|147.171.795
|% 2,79
|
|DOHOL
|4,04
|174.633.684
|% 1,76
|
|YKBNK
|4,58
|167.655.330
|% 0,00
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2054
|17,2089
|% 0,48
|
|Euro
|18,4685
|18,5179
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,4479
|21,5555
|% 0,19
|
|Frank
|17,4989
|17,6043
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5726
|4,5955
|% 0,45
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-3,15
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,67
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,98
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,56
|