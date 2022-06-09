***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 09:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036316
BIST
09:552.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,28
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.549
En Düşük
2.546
09:5517,2021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0759
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2146
En Düşük
17,0843
09:5518,5536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1598
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
09:551.023,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.023,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler09:55
|UNLU
|5,57
|39.155.326
|% 1,83
|
|OLMK
|11,10
|18.057.658
|% 0,00
|
|MERCN
|14,62
|26.413.068
|% 0,00
|
|NTGAZ
|7,85
|53.236.754
|% 0,00
|
|MTRKS
|47,00
|7.211.865
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,17
|67.893.616
|% 0,00
|
|AGHOL
|37,82
|41.384.713
|% 0,00
|
|ADEL
|23,64
|3.003.595
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|42.589.979
|% 0,00
|
|AKSUE
|31,00
|24.889.504
|% 0,00
|
|THYAO
|46,72
|6.823.571.957
|% 0,00
|
|SISE
|21,86
|3.951.037.340
|% 0,00
|
|SASA
|42,82
|2.973.445.726
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,62
|2.615.650.686
|% 0,00
|
|EREGL
|34,12
|2.544.953.023
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,97
|1.178.411.028
|% 0,00
|
|TSKB
|2,29
|656.414.468
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,58
|1.182.157.340
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1965
|17,2052
|% 0,46
|
|Euro
|18,4560
|18,4935
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4567
|21,5643
|% 0,23
|
|Frank
|17,5133
|17,6188
|% 0,46
|
|Riyal
|4,5715
|4,5944
|% 0,43
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-2,53
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,21
|