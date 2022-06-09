***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 09:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036326
BIST
10:442.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,58
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
10:4417,2110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0848
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2170
En Düşük
17,0843
10:4418,5126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1188
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
10:441.023,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.023,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:44
|EUREN
|19,65
|33.814.133
|% 9,96
|
|DOCO
|1.623,60
|19.586.291
|% 7,18
|
|FONET
|12,72
|19.618.598
|% 6,98
|
|TETMT
|250,00
|5.880.740
|% 5,62
|
|RYSAS
|8,68
|15.194.758
|% 5,60
|
|ULUUN
|20,08
|28.620.009
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|70,50
|42.641.762
|% -7,84
|
|BALAT
|8,10
|7.452
|% -4,48
|
|THYAO
|46,96
|1.142.074.285
|% 0,51
|
|SISE
|22,14
|582.918.599
|% 1,28
|
|SASA
|43,28
|412.307.964
|% 1,07
|
|TOASO
|66,45
|350.055.843
|% 0,61
|
|SAHOL
|19,84
|340.883.896
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,67
|144.965.751
|% -0,37
|
|SEGYO
|1,21
|62.971.381
|% -3,97
|
|ODAS
|2,95
|145.922.959
|% 2,79
|
|DOHOL
|4,03
|154.134.037
|% 1,51
|
|TSKB
|2,35
|83.373.678
|% 2,62
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2017
|17,2110
|% 0,50
|
|Euro
|18,4723
|18,5126
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,4541
|21,5617
|% 0,22
|
|Frank
|17,4994
|17,6048
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5729
|4,5958
|% 0,46
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-3,02
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,42
|
Seans Raporu
10:44
daha fazla
-
10:59GWIND
Yüzde 4.27 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 212, 557 adet işlem
-
10:58DOCO
Yüzde 6.82 oranında artışla 1, 618.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 313 adet işlem
-
10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 89 artarak (% 0.64 ) 2, 824
-
10:57KONTR
Yüzde 4.61 oranında artışla 172.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 509 adet işlem
-
10:55EUREN
Yüzde 9.96 oranında artışla 19.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 721, 170 adet işlem