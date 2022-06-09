***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 10:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036329
BIST
11:142.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 19,16
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
11:1417,2102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0840
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2170
En Düşük
17,0843
11:1418,5083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1145
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
11:141.023,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.023,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:12
|EUREN
|19,65
|34.867.707
|% 9,96
|
|DOCO
|1.643,00
|25.869.913
|% 8,46
|
|FONET
|12,76
|26.182.278
|% 7,32
|
|QUAGR
|29,86
|47.873.177
|% 7,26
|
|KGYO
|6,92
|4.892.219
|% 6,30
|
|ULUUN
|20,08
|31.709.317
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,18
|98.202.149
|% -6,35
|
|BALAT
|8,10
|7.452
|% -4,48
|
|THYAO
|47,16
|1.500.660.871
|% 0,94
|
|SISE
|22,28
|793.581.959
|% 1,92
|
|SASA
|43,30
|493.133.565
|% 1,12
|
|TOASO
|66,20
|436.881.578
|% 0,23
|
|SAHOL
|19,95
|428.681.318
|% 0,45
|
|SEGYO
|1,18
|98.202.149
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,69
|182.232.835
|% 0,37
|
|ODAS
|2,96
|172.674.923
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,06
|205.210.304
|% 2,27
|
|KARSN
|7,18
|319.750.068
|% 3,01
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2032
|17,2124
|% 0,50
|
|Euro
|18,4594
|18,5092
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,4399
|21,5474
|% 0,16
|
|Frank
|17,5034
|17,6088
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5736
|4,5965
|% 0,47
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-5,36
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,46
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 27 artarak (% 0.83 ) 2, 830
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11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, TRKCM
-
11:27XU100
Endeks 2, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 10, 985.00 milyon TL de
-
11:27DOCO
Yüzde 8.57 oranında artışla 1, 644.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 308 adet işlem
-
11:24ASUZU
Yüzde 5.19 oranında artışla 109.40 lira fiyatla işlem gören hissede 328, 038 adet işlem