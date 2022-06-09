***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 10:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036332
BIST
11:242.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,27
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
11:2417,2114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0852
|Açılış
|: 17,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2170
En Düşük
17,0843
11:2418,5194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1256
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
11:241.022,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.022,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:22
|EUREN
|19,65
|35.087.276
|% 9,96
|
|QUAGR
|30,14
|56.634.977
|% 8,26
|
|DOCO
|1.632,70
|27.329.998
|% 7,78
|
|FONET
|12,68
|27.199.683
|% 6,64
|
|RYSAS
|8,73
|20.829.808
|% 6,20
|
|ULUUN
|20,08
|32.639.041
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,20
|102.428.602
|% -4,76
|
|TSGYO
|7,15
|13.012.349
|% -4,67
|
|THYAO
|47,10
|1.620.930.297
|% 0,81
|
|SISE
|22,24
|856.225.094
|% 1,74
|
|SASA
|43,26
|522.571.107
|% 1,03
|
|SAHOL
|19,85
|491.274.570
|% -0,05
|
|TOASO
|66,00
|461.808.762
|% -0,08
|
|SEGYO
|1,20
|102.428.602
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,67
|186.625.973
|% -0,37
|
|ODAS
|2,96
|184.159.284
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,04
|224.994.146
|% 1,76
|
|KARSN
|7,21
|352.429.548
|% 3,44
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2045
|17,2083
|% 0,48
|
|Euro
|18,4767
|18,5160
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,4405
|21,5480
|% 0,16
|
|Frank
|17,4946
|17,6000
|% 0,35
|
|Riyal
|4,5732
|4,5961
|% 0,46
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-5,55
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,48
|