***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 10:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036335
BIST
10:392.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 18,14
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
10:3917,2045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0783
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2170
En Düşük
17,0843
10:3918,5234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1296
|Açılış
|: 18,4400
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|Önceki Kapanış
|: 17,9250
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18,5980
En Düşük
18,3717
10:391.023,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.023,60
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:37
|EUREN
|19,65
|33.658.072
|% 9,96
|
|DOCO
|1.621,00
|18.317.872
|% 7,01
|
|FONET
|12,69
|18.019.849
|% 6,73
|
|MRSHL
|213,00
|4.085.343
|% 6,50
|
|QUAGR
|29,36
|26.208.166
|% 5,46
|
|ULUUN
|20,08
|28.085.961
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|70,85
|41.925.330
|% -7,39
|
|SEGYO
|1,20
|61.018.068
|% -4,76
|
|THYAO
|47,04
|1.081.957.329
|% 0,68
|
|SISE
|22,10
|551.269.916
|% 1,10
|
|SASA
|43,34
|403.582.258
|% 1,21
|
|TOASO
|66,35
|337.106.384
|% 0,45
|
|SAHOL
|19,86
|326.182.739
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,68
|143.650.574
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,20
|61.018.068
|% -4,76
|
|ODAS
|2,94
|142.574.032
|% 2,44
|
|DOHOL
|4,03
|147.819.472
|% 1,51
|
|TSKB
|2,35
|83.005.492
|% 2,62
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1997
|17,2077
|% 0,48
|
|Euro
|18,4849
|18,5240
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,4543
|21,5619
|% 0,22
|
|Frank
|17,4940
|17,5993
|% 0,35
|
|Riyal
|4,5739
|4,5968
|% 0,48
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-2,36
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,52
|