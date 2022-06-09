***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 10:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036344
BIST
10:132.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,08
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
10:1317,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0737
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2146
En Düşük
17,0843
10:1318,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1277
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
10:131.022,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.022,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:13
|EUREN
|19,65
|31.111.943
|% 9,96
|
|NUHCM
|59,90
|869.301
|% 5,09
|
|MZHLD
|85,00
|7.339.288
|% 5,07
|
|KGYO
|6,82
|1.396.782
|% 4,76
|
|RYSAS
|8,60
|4.970.795
|% 4,62
|
|OYYAT
|68,85
|11.261.218
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|23.501.978
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|BALAT
|8,10
|556.095
|% -4,48
|
|THYAO
|46,98
|475.669.485
|% 0,56
|
|SISE
|22,00
|259.966.667
|% 0,64
|
|SASA
|43,38
|202.675.668
|% 1,31
|
|TOASO
|65,40
|148.879.744
|% -0,98
|
|SAHOL
|19,91
|148.122.974
|% 0,25
|
|SEGYO
|1,23
|23.923.594
|% -2,38
|
|ODAS
|2,95
|56.379.157
|% 2,79
|
|EKGYO
|2,67
|44.758.836
|% -0,37
|
|DOHOL
|4,02
|64.150.289
|% 1,26
|
|TSKB
|2,34
|35.676.184
|% 2,18
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1911
|17,1999
|% 0,43
|
|Euro
|18,4786
|18,5215
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,4858
|21,5936
|% 0,37
|
|Frank
|17,5025
|17,6080
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5715
|4,5944
|% 0,43
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-1,09
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,04
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,35
|