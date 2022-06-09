***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 10:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036347
BIST
10:062.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 23,21
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.546
10:0617,2050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0788
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2146
En Düşük
17,0843
10:0618,5268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1330
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
10:061.023,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.023,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:04
|ULUSE
|144,90
|3.417.660
|% 2,04
|
|RAYSG
|11,11
|989.989
|% 2,02
|
|TSGYO
|7,64
|40.471.420
|% 1,87
|
|BERA
|12,10
|639.851.093
|% 1,85
|
|MARKA
|2,90
|814.468
|% 1,75
|
|ULUUN
|20,34
|605.744.048
|% -8,79
|
|ULAS
|2,89
|939.366
|% -2,36
|
|FLAP
|3,84
|69.585.862
|% -2,29
|
|RODRG
|15,35
|2.295.804
|% -1,60
|
|OYAYO
|7,35
|2.313.938
|% -1,34
|
|SASA
|42,82
|2.973.445.726
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,62
|2.615.650.686
|% 0,00
|
|EREGL
|34,12
|2.544.953.023
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,86
|2.308.834.295
|% 0,00
|
|TOASO
|66,10
|1.773.875.154
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,97
|1.178.411.028
|% 0,00
|
|TSKB
|2,31
|656.414.468
|% 0,87
|
|YKBNK
|4,62
|1.182.157.340
|% 0,87
|
|ODAS
|2,87
|588.285.796
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1993
|17,2010
|% 0,44
|
|Euro
|18,4805
|18,5291
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,4598
|21,5674
|% 0,25
|
|Frank
|17,5139
|17,6194
|% 0,46
|
|Riyal
|4,5714
|4,5944
|% 0,43
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-2,53
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,21
|