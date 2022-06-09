***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.06.2022 10:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036348
BIST
10:252.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,30
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
10:2517,2129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0867
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2170
En Düşük
17,0843
10:2518,5362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1424
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
10:251.024,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.024,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler10:23
|EUREN
|19,65
|32.407.428
|% 9,96
|
|MRSHL
|213,80
|2.356.486
|% 6,90
|
|DOCO
|1.598,80
|9.921.936
|% 5,55
|
|RYSAS
|8,66
|8.737.805
|% 5,35
|
|KONTR
|173,80
|139.410.506
|% 5,33
|
|OYYAT
|68,85
|26.687.683
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|25.606.523
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|TUKAS
|11,91
|27.857.771
|% -4,72
|
|THYAO
|46,94
|735.481.892
|% 0,47
|
|SISE
|21,96
|395.980.333
|% 0,46
|
|SASA
|43,36
|301.906.584
|% 1,26
|
|TOASO
|65,55
|231.322.966
|% -0,76
|
|SAHOL
|19,84
|219.121.659
|% -0,10
|
|ODAS
|2,91
|93.243.541
|% 1,39
|
|SEGYO
|1,21
|36.909.455
|% -3,97
|
|EKGYO
|2,67
|77.261.740
|% -0,37
|
|TSKB
|2,33
|61.063.540
|% 1,75
|
|DOHOL
|4,01
|93.045.585
|% 1,01
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2037
|17,2169
|% 0,53
|
|Euro
|18,4838
|18,5359
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,4691
|21,5768
|% 0,29
|
|Frank
|17,4890
|17,5944
|% 0,32
|
|Riyal
|4,5712
|4,5942
|% 0,42
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-2,36
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,52
|