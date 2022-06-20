***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.06.2022 09:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038171
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
0
En Düşük
0
17:5917,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:5918,2603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0748
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1200
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:591.026,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.026,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AKGRT
|2,97
|17.517.507
|% 0,00
|
|AKMGY
|44,58
|2.380.907
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,15
|18.313.069
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,98
|58.394.457
|% 0,00
|
|AKSA
|61,80
|105.176.040
|% 0,00
|
|DOKTA
|16,15
|288.988
|% -32,88
|
|CEOEM
|9,58
|6.534.648
|% 0,00
|
|CASA
|122,00
|437.461
|% 0,00
|
|DNISI
|12,99
|4.177.994
|% 0,00
|
|DERHL
|6,92
|5.220.605
|% 0,00
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 0,00
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% 0,00
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|1.128.913.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% 0,00
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% 0,00
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3211
|17,3255
|% 0,00
|
|Euro
|18,2389
|18,2590
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,1379
|21,2439
|% 0,11
|
|Frank
|17,8805
|17,9882
|% 0,56
|
|Riyal
|4,6026
|4,6257
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|2,16
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.927
|9,00
|
|Tam
|6.806
|6.920
|-46,00
|
|Yarım
|3.341
|3.385
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.692
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,67
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem