***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.06.2022 12:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038220
BIST
13:262.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,88
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.532
13:2617,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
13:2618,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0803
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
13:261.024,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.024,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:26
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|145.913.948
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.189.260
|% 9,98
|
|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
|
|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
|
|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
|
|CASA
|117,00
|153.248
|% -4,10
|
|THYAO
|49,48
|3.560.301.411
|% 2,70
|
|EREGL
|28,08
|1.620.127.479
|% -2,64
|
|SASA
|45,72
|948.516.247
|% -0,70
|
|TUPRS
|258,50
|778.674.599
|% -3,69
|
|SISE
|21,90
|716.964.970
|% 0,00
|
|ODAS
|3,08
|660.093.748
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,89
|592.862.519
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,01
|352.087.836
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,64
|198.848.133
|% 0,76
|
|THYAO
|49,48
|3.560.301.411
|% 2,70
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3273
|17,3376
|% 0,07
|
|Euro
|18,2540
|18,2658
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,1430
|21,2491
|% 0,14
|
|Frank
|17,8943
|18,0021
|% 0,64
|
|Riyal
|4,6047
|4,6278
|% 0,03
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-5,00
|
|Tam
|6.806
|6.903
|-63,00
|
|Yarım
|3.342
|3.376
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,40
|