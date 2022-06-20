***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.06.2022 13:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038226
BIST
13:552.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,82
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.529
13:5517,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
13:5518,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0759
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
13:551.024,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.024,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:55
|DOKTA
|29,00
|187.641
|% 20,53
|
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|146.617.502
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
|
|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
|
|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
|
|CASA
|117,00
|153.248
|% -4,10
|
|THYAO
|49,44
|3.680.244.935
|% 2,62
|
|EREGL
|28,00
|1.877.723.443
|% -2,91
|
|SASA
|45,88
|986.673.162
|% -0,35
|
|TUPRS
|258,50
|808.864.688
|% -3,69
|
|SISE
|22,00
|796.642.759
|% 0,46
|
|ODAS
|3,07
|671.084.689
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,89
|622.412.856
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,03
|411.733.742
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,64
|200.292.602
|% 0,76
|
|THYAO
|49,44
|3.680.244.935
|% 2,62
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3273
|17,3302
|% 0,03
|
|Euro
|18,2414
|18,2614
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,1610
|21,2671
|% 0,22
|
|Frank
|17,9287
|18,0367
|% 0,83
|
|Riyal
|4,6043
|4,6274
|% 0,02
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,33
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.804
|6.899
|-67,00
|
|Yarım
|3.340
|3.374
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,45
|