***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.07.2022 09:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040574
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
0
En Düşük
0
18:0516,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0224
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7218
En Düşük
16,6705
18:0517,4786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0488
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4353
18:05965,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,47
|Açılış
|: 965,45
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|8,72
|21.211.992
|% 0,00
|
|OSMEN
|21,88
|1.099.191
|% 0,00
|
|POLHO
|4,55
|51.704.297
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,51
|20.485.239
|% 0,00
|
|OYLUM
|2,91
|3.972.145
|% 0,00
|
|ORGE
|8,72
|21.211.992
|% 0,00
|
|OSMEN
|21,88
|1.099.191
|% 0,00
|
|POLHO
|4,55
|51.704.297
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,51
|20.485.239
|% 0,00
|
|OYLUM
|2,91
|3.972.145
|% 0,00
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 0,00
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 0,00
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 0,00
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% 0,00
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7124
|16,7163
|% 0,11
|
|Euro
|17,4728
|17,4818
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,2105
|20,3118
|% -0,29
|
|Frank
|17,4147
|17,5196
|% 0,03
|
|Riyal
|4,4415
|4,4638
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-9,66
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.437
|6.540
|-50,00
|
|Yarım
|3.151
|3.198
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.598
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,17
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,30
|