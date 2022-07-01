***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.07.2022 09:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040576
BIST
10:592.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 22,04
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.429
En Düşük
2.400
10:5916,7319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0335
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7454
En Düşük
16,6705
10:5917,4967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0307
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
10:59964,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,17
|Açılış
|: 964,76
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler10:57
|KOZAL
|182,30
|550.386.227
|% 7,24
|
|MAKIM
|16,27
|173.092.694
|% 6,69
|
|BMSCH
|11,58
|46.700.231
|% 6,34
|
|GESAN
|44,54
|114.213.772
|% 6,00
|
|IZFAS
|5,24
|1.990.624
|% 5,86
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|LIDFA
|10,80
|18.967.519
|% -4,76
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|ULUSE
|205,80
|2.254.103
|% -3,88
|
|COSMO
|10,55
|25.151
|% -3,48
|
|THYAO
|47,78
|1.076.685.561
|% 2,09
|
|KOZAL
|182,30
|550.386.227
|% 7,24
|
|SISE
|21,32
|364.819.466
|% -0,84
|
|TUPRS
|269,30
|321.396.464
|% 1,81
|
|KOZAA
|27,22
|266.175.174
|% 5,42
|
|EKGYO
|2,66
|149.030.870
|% 0,76
|
|THYAO
|47,78
|1.076.685.561
|% 2,09
|
|ODAS
|2,92
|61.215.891
|% 1,04
|
|TSKB
|2,04
|41.028.062
|% 1,49
|
|YKBNK
|4,34
|78.528.523
|% 0,23
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7206
|16,7225
|% 0,14
|
|Euro
|17,4672
|17,4835
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,1878
|20,2890
|% -0,40
|
|Frank
|17,3855
|17,4903
|% -0,13
|
|Riyal
|4,4428
|4,4651
|% 0,18
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-4,96
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.429
|6.525
|-65,00
|
|Yarım
|3.147
|3.190
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.595
|-16,00
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,24
|
Seans Raporu
10:57
daha fazla
-
11:12GESAN
Yüzde 6.24 oranında artışla 44.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 669 adet işlem
-
11:11IPEKE
Yüzde 5.47 oranında artışla 17.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 319 adet işlem
-
11:10ISSEN
Yüzde 5.47 oranında artışla 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 521, 400 adet işlem
-
11:09IPEKE
Yüzde 5.41 oranında artışla 17.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 383 adet işlem
-
11:08XU100
Endeks 2, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 6, 116.00 milyon TL de