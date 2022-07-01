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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

01.07.2022 09:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040576


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAL 182,30 550.386.227 % 7,24  
MAKIM 16,27 173.092.694 % 6,69  
BMSCH 11,58 46.700.231 % 6,34  
GESAN 44,54 114.213.772 % 6,00  
IZFAS 5,24 1.990.624 % 5,86  
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10:57 Alış Satış %  
Dolar 16,7206 16,7225 % 0,14  
Euro 17,4672 17,4835 % -0,25  
Sterlin 20,1878 20,2890 % -0,40  
Frank 17,3855 17,4903 % -0,13  
Riyal 4,4428 4,4651 % 0,18  
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10:57 Alış Satış %  
Altın Gr. 965 965 -4,96  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.429 6.525 -65,00  
Yarım 3.147 3.190 -32,00  
Çeyrek 1.576 1.595 -16,00  
Gümüş Gr. 10,64 10,66 -0,24  
Seans Raporu 10:57
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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