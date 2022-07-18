***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.07.2022 08:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045659
BIST
11:392.434
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 51,67
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.435
En Düşük
2.402
11:3917,5108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1109
|Açılış
|: 17,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5108
En Düşük
17,2771
11:3917,7367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1853
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:39965,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,10
|Açılış
|: 965,97
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,32
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:39
|RTALB
|9,24
|99.770.857
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|74.509.146
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.033.654
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|VAKKO
|16,27
|16.957.980
|% 9,19
|
|GESAN
|47,66
|139.826.355
|% -7,37
|
|PINSU
|5,83
|17.947.018
|% -6,57
|
|SILVR
|20,68
|48.994.315
|% -6,17
|
|DOBUR
|44,58
|4.100.837
|% -4,33
|
|SMRTG
|30,40
|83.522.489
|% -3,49
|
|THYAO
|48,54
|1.227.983.362
|% 1,25
|
|EREGL
|27,24
|808.316.873
|% 4,93
|
|TUPRS
|240,10
|419.515.037
|% 5,40
|
|SASA
|41,04
|372.881.074
|% 3,48
|
|SISE
|20,60
|302.166.967
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,96
|271.630.537
|% 0,34
|
|ODAS
|3,40
|300.382.602
|% 4,29
|
|YKBNK
|4,29
|227.832.591
|% 2,63
|
|TSKB
|2,16
|102.134.442
|% 3,35
|
|EREGL
|27,24
|808.316.873
|% 4,93
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4974
|17,5108
|% 0,64
|
|Euro
|17,7147
|17,7367
|% 1,06
|
|Sterlin
|20,8199
|20,9243
|% 1,15
|
|Frank
|17,8728
|17,9805
|% 0,64
|
|Riyal
|4,6430
|4,6663
|% 0,51
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|10,47
|
|Altın Gr.
|967
|967
|10,85
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.594
|6.673
|-31,00
|
|Yarım
|3.204
|3.257
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.628
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,56
|
Seans Raporu
11:39
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11:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 81 artarak (% 2.45 ) 2, 589
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11:54
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, RTALB, ARTI
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11:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, TRKCM
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11:53TUPRS
Yüzde 5.31 oranında artışla 239.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 768, 512 adet işlem
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11:51GLRYH
Yüzde 6.90 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 235, 620 adet işlem