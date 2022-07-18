***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.07.2022 08:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045661
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0172
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5870
|
17,4697
En Düşük
17,2771
18:0517,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0973
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7000
|
17,6487
En Düşük
17,4486
18:05960,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,02
|Açılış
|: 960,90
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
962,99
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4120
|17,4141
|% 0,08
|
|Euro
|17,5837
|17,6514
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,6606
|20,7642
|% 0,38
|
|Frank
|17,7859
|17,8931
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6242
|4,6474
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|9,92
|
|Altın Gr.
|958
|958
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.536
|6.712
|8,00
|
|Yarım
|3.185
|3.271
|6,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.635
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,22
|