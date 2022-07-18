***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.07.2022 08:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045664
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0508
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5870
|
17,4697
En Düşük
17,2771
18:0517,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0918
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7000
|
17,6432
En Düşük
17,4486
18:05961,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,41
|Açılış
|: 961,29
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
963,73
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4433
|17,4507
|% 0,29
|
|Euro
|17,5670
|17,6432
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,6627
|20,7663
|% 0,39
|
|Frank
|17,7896
|17,8967
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6247
|4,6479
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|962
|962
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.576
|6.722
|18,00
|
|Yarım
|3.204
|3.276
|11,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.638
|6,00
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,12
|