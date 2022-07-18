***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.07.2022 08:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045665
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0678
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5870
|
17,4697
En Düşük
17,2771
18:0517,6324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0810
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7000
|
17,6416
En Düşük
17,4486
18:05961,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,41
|Açılış
|: 961,29
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
963,73
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,52
|8.691.029
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|72.368.672
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGESA
|19,99
|5.276.688
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4346
|17,4364
|% 0,21
|
|Euro
|17,5695
|17,6375
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,6710
|20,7746
|% 0,43
|
|Frank
|17,7959
|17,9031
|% 0,21
|
|Riyal
|4,6264
|4,6496
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|7,62
|
|Altın Gr.
|963
|963
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.574
|6.722
|18,00
|
|Yarım
|3.203
|3.276
|11,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.637
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,62
|