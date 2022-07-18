***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.07.2022 09:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045666
BIST
11:462.433
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 50,20
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.436
En Düşük
2.402
11:4617,5082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1083
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5084
En Düşük
17,2771
11:4617,7328
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1814
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:46966,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 10,84
|Açılış
|: 966,71
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,32
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:46
|RTALB
|9,24
|100.220.826
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|76.115.567
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.048.110
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|BIZIM
|18,98
|27.625.771
|% 8,83
|
|GESAN
|47,56
|146.778.100
|% -7,56
|
|SILVR
|20,62
|49.693.472
|% -6,44
|
|PINSU
|5,92
|20.472.913
|% -5,13
|
|DOBUR
|44,58
|4.124.690
|% -4,33
|
|SMRTG
|30,38
|84.979.746
|% -3,56
|
|THYAO
|48,58
|1.239.217.015
|% 1,34
|
|EREGL
|27,28
|850.552.466
|% 5,08
|
|TUPRS
|239,70
|422.708.324
|% 5,22
|
|SASA
|41,08
|377.591.060
|% 3,58
|
|KRDMD
|10,73
|315.761.376
|% 4,79
|
|EKGYO
|2,97
|272.911.670
|% 0,68
|
|ODAS
|3,41
|301.740.141
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,30
|234.271.065
|% 2,87
|
|TSKB
|2,15
|103.099.622
|% 2,87
|
|EREGL
|27,28
|850.552.466
|% 5,08
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4851
|17,5082
|% 0,62
|
|Euro
|17,7151
|17,7328
|% 1,03
|
|Sterlin
|20,8136
|20,9179
|% 1,12
|
|Frank
|17,8732
|17,9809
|% 0,65
|
|Riyal
|4,6433
|4,6666
|% 0,51
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,04
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,59
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.592
|6.672
|-32,00
|
|Yarım
|3.203
|3.256
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.628
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,56
|