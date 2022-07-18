***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.07.2022 10:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045688
BIST
11:042.433
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 50,34
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.434
En Düşük
2.402
11:0417,4868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0869
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5870
|
17,4946
En Düşük
17,2771
11:0417,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2018
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7000
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:04966,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,27
|Açılış
|: 966,82
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,17
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:04
|ANGEN
|32,14
|70.029.183
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|20.700.425
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|RTALB
|9,13
|62.380.333
|% 8,69
|
|VAKKO
|16,16
|11.655.848
|% 8,46
|
|GESAN
|48,04
|121.166.519
|% -6,63
|
|DOBUR
|44,02
|3.573.944
|% -5,54
|
|SILVR
|20,92
|42.639.226
|% -5,08
|
|PINSU
|5,93
|11.464.504
|% -4,97
|
|SMRTG
|30,52
|74.807.030
|% -3,11
|
|THYAO
|48,78
|998.465.557
|% 1,75
|
|EREGL
|26,94
|590.556.126
|% 3,78
|
|TUPRS
|239,90
|366.214.609
|% 5,31
|
|SASA
|41,08
|326.592.057
|% 3,58
|
|EKGYO
|2,97
|255.811.859
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,97
|255.811.859
|% 0,68
|
|ODAS
|3,37
|212.882.005
|% 3,37
|
|YKBNK
|4,30
|183.843.543
|% 2,87
|
|TSKB
|2,15
|84.921.241
|% 2,87
|
|KRDMD
|10,66
|252.760.968
|% 4,10
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4784
|17,4868
|% 0,50
|
|Euro
|17,7360
|17,7532
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,8335
|20,9380
|% 1,22
|
|Frank
|17,8535
|17,9611
|% 0,54
|
|Riyal
|4,6396
|4,6628
|% 0,43
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,21
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,01
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.572
|6.689
|-15,00
|
|Yarım
|3.202
|3.260
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,79
|