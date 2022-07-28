***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.07.2022 17:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048673
BIST
17:292.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,56
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
17:2917,9161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0370
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
17:2918,2614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0129
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
17:291.007,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,62
|Açılış
|: 1.007,86
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler17:29
|PRKAB
|29,04
|259.989.723
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.840.225
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.434.962
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.784.458
|% -9,95
|
|MTRKS
|56,25
|21.923.357
|% -9,49
|
|FENER
|49,78
|344.283.459
|% -8,83
|
|YEOTK
|87,70
|231.334.070
|% -5,75
|
|THYAO
|49,66
|2.858.146.744
|% -0,08
|
|SISE
|21,26
|1.751.138.155
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,65
|1.343.158.900
|% -3,33
|
|EKGYO
|3,14
|1.240.674.869
|% -2,48
|
|AKBNK
|8,51
|1.226.215.456
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,14
|1.240.674.869
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,65
|1.343.158.900
|% -3,33
|
|SKBNK
|1,60
|322.993.720
|% -1,23
|
|ODAS
|3,73
|621.286.046
|% 1,08
|
|TSKB
|2,59
|410.250.845
|% -1,15
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9073
|17,9161
|% 0,21
|
|Euro
|18,2133
|18,2614
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,6490
|21,7576
|% -0,10
|
|Frank
|18,6391
|18,7514
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7546
|4,7784
|% 0,17
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|14,58
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|11,23
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.817
|84,00
|
|Tam
|6.720
|6.789
|-2,00
|
|Yarım
|3.274
|3.319
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.659
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,33
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,03
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44OYAKC
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 573, 322 adet işlem
-
17:43ISBIR
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 53.15 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 539 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 27, 769.00 milyon TL de
-
17:41MIPAZ
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 281 adet işlem
-
17:40MIPAZ
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 031 adet işlem