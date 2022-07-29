***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.07.2022 09:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049067
BIST
09:552.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,62
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.548
En Düşük
2.548
09:5517,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
09:5518,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1075
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
09:551.018,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.018,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,66
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler09:55
|BURCE
|28,38
|6.398.299
|% 0,85
|
|CELHA
|11,28
|4.955.509
|% 0,62
|
|CCOLA
|145,90
|56.765.322
|% 0,62
|
|BASGZ
|15,94
|183.022.008
|% 0,38
|
|YUNSA
|34,46
|20.029.171
|% 0,17
|
|EGPRO
|34,76
|12.507.161
|% -0,40
|
|ENKAI
|18,76
|75.680.775
|% 0,00
|
|EREGL
|27,18
|977.321.861
|% 0,00
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 0,00
|
|ESCOM
|21,10
|31.821.423
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,13
|834.457.474
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9380
|17,9438
|% 0,12
|
|Euro
|18,3647
|18,3839
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,8846
|21,9943
|% 0,51
|
|Frank
|18,7917
|18,9049
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7612
|4,7851
|% 0,02
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|11,33
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|5,31
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.772
|6.843
|9,00
|
|Yarım
|3.300
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,63
|