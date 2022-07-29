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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

29.07.2022 09:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049067


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 28,38 6.398.299 % 0,85  
CELHA 11,28 4.955.509 % 0,62  
CCOLA 145,90 56.765.322 % 0,62  
BASGZ 15,94 183.022.008 % 0,38  
YUNSA 34,46 20.029.171 % 0,17  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 17,9380 17,9438 % 0,12  
Euro 18,3647 18,3839 % 0,59  
Sterlin 21,8846 21,9943 % 0,51  
Frank 18,7917 18,9049 % 0,45  
Riyal 4,7612 4,7851 % 0,02  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 11,33  
Altın Gr. 1.018 1.018 5,31  
Cumhuriyet 6.708 6.810 77,00  
Tam 6.772 6.843 9,00  
Yarım 3.300 3.345 4,00  
Çeyrek 1.655 1.672 2,00  
Gümüş.Ons 20,20 20,23 0,21  
Gümüş Gr. 11,63 11,64 0,09  
B. Petrol 102 102 0,63  
Seans Raporu 09:55
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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