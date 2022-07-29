***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.07.2022 09:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049077
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
0
En Düşük
0
18:0517,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0207
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
18:0518,4137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1373
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4137
En Düşük
18,2596
18:051.018,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.018,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,66
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AFYON
|3,59
|14.908.523
|% 0,00
|
|AGYO
|4,17
|16.450.895
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AFYON
|3,59
|14.908.523
|% 0,00
|
|AGYO
|4,17
|16.450.895
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9374
|17,9430
|% 0,12
|
|Euro
|18,3887
|18,4137
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,8643
|21,9739
|% 0,42
|
|Frank
|18,7783
|18,8914
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7608
|4,7847
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|9,55
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.776
|6.852
|18,00
|
|Yarım
|3.302
|3.350
|9,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,47
|