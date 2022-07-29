***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.07.2022 09:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049078
BIST
10:362.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,91
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:3617,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0269
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:3618,3898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1134
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:361.018,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.018,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:36
|KRPLS
|5,65
|298.647.340
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|17.381.074
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|14.577.118
|% 9,86
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|IHAAS
|31,90
|1.872.324
|% 7,34
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.422.781
|% -9,97
|
|LIDFA
|9,06
|16.212.586
|% -7,83
|
|MTRKS
|53,00
|9.654.563
|% -5,27
|
|SNGYO
|6,26
|17.330.615
|% -4,72
|
|THYAO
|49,88
|564.045.614
|% 0,36
|
|FROTO
|297,40
|476.043.275
|% 4,35
|
|KRPLS
|5,65
|298.647.340
|% 9,92
|
|SISE
|21,36
|208.103.675
|% 0,56
|
|AKBNK
|8,56
|148.228.402
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,68
|101.512.253
|% 4,35
|
|KRPLS
|5,65
|298.647.340
|% 9,92
|
|TSKB
|2,67
|102.745.817
|% 2,30
|
|EKGYO
|3,14
|96.635.957
|% -0,32
|
|YKBNK
|4,69
|141.029.621
|% 1,08
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9414
|17,9492
|% 0,15
|
|Euro
|18,3711
|18,3898
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,8670
|21,9767
|% 0,43
|
|Frank
|18,7767
|18,8898
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|9,43
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,11
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.777
|6.842
|8,00
|
|Yarım
|3.302
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,08
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,83
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:51BIZIM
Yüzde 5.67 oranında artışla 23.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 706, 761 adet işlem
-
10:50BERA
Yüzde 4.45 oranında artışla 14.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 942, 680 adet işlem
-
10:49CMENT
Yüzde 7.47 oranında artışla 40.30 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 151 adet işlem
-
10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 34 artarak (% 0.57 ) 2, 713
-
10:48XU100
Endeks 2, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 4, 512.00 milyon TL de