***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.07.2022 10:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049105
BIST
11:252.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,63
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.544
11:2517,8728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0495
|Açılış
|: 17,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
11:2518,2718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
11:251.009,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.009,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler11:23
|BEYAZ
|11,20
|18.282.271
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|20.877.638
|% 9,86
|
|KRPLS
|5,63
|495.121.670
|% 9,53
|
|YAYLA
|6,24
|33.850.418
|% 7,77
|
|IHYAY
|0,70
|11.297.201
|% 7,69
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|10.148.143
|% -9,97
|
|LIDFA
|9,00
|27.078.881
|% -8,44
|
|VANGD
|4,24
|3.458.252
|% -4,29
|
|PRKAB
|27,84
|102.202.302
|% -4,13
|
|THYAO
|49,74
|795.618.615
|% 0,08
|
|FROTO
|296,60
|584.221.359
|% 4,07
|
|KRPLS
|5,63
|495.121.670
|% 9,53
|
|SISE
|21,32
|310.268.234
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,68
|270.290.614
|% 0,86
|
|KRPLS
|5,63
|495.121.670
|% 9,53
|
|SKBNK
|1,67
|134.943.739
|% 3,73
|
|EKGYO
|3,09
|203.668.762
|% -1,90
|
|YKBNK
|4,68
|270.290.614
|% 0,86
|
|TSKB
|2,65
|143.941.806
|% 1,53
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8709
|17,8904
|% -0,18
|
|Euro
|18,2440
|18,2741
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,5794
|21,6876
|% -0,89
|
|Frank
|18,5967
|18,7088
|% -0,59
|
|Riyal
|4,7193
|4,7430
|% -0,86
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.009
|-3,99
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.707
|6.814
|-20,00
|
|Yarım
|3.268
|3.331
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,04
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,09
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,82
|