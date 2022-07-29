***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.07.2022 10:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049106
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
0
En Düşük
0
18:0517,9480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
18:0518,4116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1352
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4116
En Düşük
18,2596
18:051.017,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.017,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,66
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AGHOL
|63,30
|199.834.692
|% 0,00
|
|AFYON
|3,59
|14.908.523
|% 0,00
|
|AGYO
|4,17
|16.450.895
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AGHOL
|63,30
|199.834.692
|% 0,00
|
|AFYON
|3,59
|14.908.523
|% 0,00
|
|AGYO
|4,17
|16.450.895
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9351
|17,9480
|% 0,14
|
|Euro
|18,3923
|18,4116
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,8684
|21,9781
|% 0,44
|
|Frank
|18,7863
|18,8995
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7614
|4,7852
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|8,96
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|5,73
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.766
|6.858
|24,00
|
|Yarım
|3.297
|3.353
|12,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,46
|