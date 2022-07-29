***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.07.2022 09:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049082
BIST
12:092.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,19
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
12:0917,9162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
12:0918,2670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0094
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
12:091.015,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.015,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler12:09
|KRPLS
|5,65
|534.056.232
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.504.524
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,77
|22.355.279
|% 8,45
|
|YAYLA
|6,24
|38.816.694
|% 7,77
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|LIDFA
|8,85
|30.116.198
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|10.484.539
|% -9,97
|
|SNGYO
|6,18
|51.031.409
|% -5,94
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,60
|1.014.425.624
|% -0,20
|
|FROTO
|297,50
|667.238.804
|% 4,39
|
|KRPLS
|5,65
|534.056.232
|% 9,92
|
|SISE
|21,24
|396.893.917
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,45
|336.554.859
|% -0,71
|
|EKGYO
|3,09
|323.630.817
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,66
|165.825.563
|% 3,11
|
|KRPLS
|5,65
|534.056.232
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,65
|330.583.640
|% 0,22
|
|TSKB
|2,64
|168.238.187
|% 1,15
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8963
|17,9162
|% -0,03
|
|Euro
|18,2484
|18,2670
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,7267
|21,8356
|% -0,21
|
|Frank
|18,7347
|18,8476
|% 0,15
|
|Riyal
|4,7559
|4,7798
|% -0,09
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,20
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|1,54
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.737
|6.814
|-20,00
|
|Yarım
|3.283
|3.331
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,92
|
Seans Raporu
12:09
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12:24IHGZT
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12:23XU050
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