***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.08.2022 16:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051490
BIST
16:222.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 21,75
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:2217,9704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:2218,2895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0401
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:221.022,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.022,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:20
|YEOTK
|21,92
|128.273.150
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.225.731
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.727.061
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|217.162.583
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.062.279
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|297.236.089
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.286.446
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,40
|119.130.111
|% -8,79
|
|THYAO
|54,10
|5.343.120.785
|% 3,34
|
|SISE
|23,32
|2.413.646.792
|% 2,01
|
|SASA
|48,90
|1.108.420.857
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,91
|952.707.903
|% 2,08
|
|ASELS
|23,14
|795.637.981
|% 1,85
|
|TSKB
|2,77
|734.563.296
|% 6,13
|
|YKBNK
|4,91
|952.707.903
|% 2,08
|
|ODAS
|4,12
|779.419.809
|% 3,00
|
|AKFGY
|2,79
|409.091.770
|% 9,84
|
|EKGYO
|3,10
|438.301.684
|% 0,65
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9644
|17,9718
|% 0,15
|
|Euro
|18,2717
|18,2862
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,7880
|21,8973
|% 0,18
|
|Frank
|18,6236
|18,7358
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,10
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,47
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|6,36
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-19,00
|
|Tam
|6.845
|6.897
|41,00
|
|Yarım
|3.335
|3.372
|20,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.685
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,09
|