***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.08.2022 08:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053987
BIST
11:282.794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 9,16
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
11:2817,9578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0589
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
11:2818,3719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0942
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3719
En Düşük
18,2578
11:281.033,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.033,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler11:26
|EMNIS
|44,10
|371.675
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|92.454.230
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|28.055.532
|% 9,92
|
|VKFYO
|7,09
|2.256.478
|% 9,92
|
|MGROS
|66,05
|289.604.099
|% 9,90
|
|DOBUR
|44,74
|719.509
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|9.156.716
|% -9,97
|
|BRKO
|1,45
|1.130.877
|% -9,94
|
|KOZAA
|27,32
|848.495.754
|% -8,81
|
|OLMK
|13,02
|6.642.550
|% -8,44
|
|THYAO
|59,00
|1.620.628.077
|% 0,68
|
|KOZAL
|160,80
|1.010.503.962
|% -7,37
|
|KOZAA
|27,32
|848.495.754
|% -8,81
|
|YKBNK
|5,33
|795.362.434
|% 1,72
|
|EREGL
|27,86
|591.233.408
|% -2,04
|
|YKBNK
|5,33
|795.362.434
|% 1,72
|
|ZOREN
|2,68
|339.777.737
|% 3,47
|
|TSKB
|3,34
|308.074.295
|% 2,77
|
|EKGYO
|3,47
|312.692.908
|% 0,29
|
|SNGYO
|3,68
|313.446.040
|% 0,82
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9491
|17,9658
|% 0,37
|
|Euro
|18,3476
|18,3633
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,6445
|21,7531
|% 0,36
|
|Frank
|18,7883
|18,9015
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,27
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-4,41
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.924
|6.977
|-20,00
|
|Yarım
|3.374
|3.411
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,39
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|-0,65
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 68 artarak (% 0.36 ) 3, 007
-
11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, ZOREN
-
11:41XU100
Endeks 2, 795 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 14, 709.00 milyon TL de
-
11:41DMSAS
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 350, 270 adet işlem
-
11:40MIPAZ
Yüzde 4.97 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 086, 210 adet işlem