***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.08.2022 12:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057482
BIST
14:143.052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 32,11
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.055
En Düşük
3.011
14:1418,1271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
14:1418,1336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0225
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
14:141.011,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,99
|Açılış
|: 1.011,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler14:14
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.458.217
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,07
|18.951.667
|% 9,96
|
|BERA
|18,77
|188.936.381
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|176.258.294
|% 9,90
|
|YBTAS
|25.400,00
|293.002
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,36
|349.213.259
|% -7,80
|
|GLRYH
|3,82
|45.229.293
|% -6,83
|
|DENGE
|2,11
|33.966.597
|% -5,38
|
|UZERB
|36,02
|155.463
|% -5,21
|
|THYAO
|68,75
|2.324.803.357
|% 0,36
|
|PETKM
|12,00
|1.836.367.053
|% 3,45
|
|SASA
|54,30
|1.752.145.065
|% 2,45
|
|EKGYO
|3,76
|1.420.617.002
|% 2,73
|
|AKBNK
|10,56
|1.339.920.660
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,76
|1.420.617.002
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,72
|1.138.893.910
|% 0,88
|
|PETKM
|12,00
|1.836.367.053
|% 3,45
|
|ADESE
|0,91
|137.694.886
|% 4,60
|
|ZOREN
|2,86
|396.303.601
|% 2,51
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1199
|18,1271
|% 0,23
|
|Euro
|18,1234
|18,1336
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,3216
|21,4285
|% -0,04
|
|Frank
|18,8253
|18,9387
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8106
|4,8348
|% 0,20
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-11,92
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-44,00
|
|Tam
|6.815
|6.869
|-68,00
|
|Yarım
|3.321
|3.358
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,94
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|96,81
|96,81
|0,09
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:29XU100
Endeks 3, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 33, 529.00 milyon TL de
-
14:29FLAP
Yüzde 7.62 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 815, 065 adet işlem
-
14:28AYDEM
Yüzde 4.43 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 191, 129 adet işlem
-
14:27TCELL
Yüzde 5.13 oranında artışla 19.67 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 707, 398 adet işlem
-
14:26PSGYO
Yüzde 5.50 oranında artışla 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 092, 270 adet işlem