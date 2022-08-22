***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.08.2022 12:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057486
BIST
13:073.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 6,19
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
13:0718,1269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0415
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:0718,1544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:071.011,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,88
|Açılış
|: 1.011,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:07
|YYAPI
|1,32
|51.184.978
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.189.690
|% 9,99
|
|PRKME
|10,46
|39.468.385
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|185.992.044
|% 9,96
|
|AZTEK
|13,42
|317.803.909
|% -7,38
|
|GZNMI
|38,28
|165.080.929
|% -7,27
|
|DENGE
|2,07
|29.763.090
|% -7,17
|
|GLRYH
|3,83
|41.644.125
|% -6,59
|
|OYLUM
|3,83
|105.980.330
|% -6,13
|
|THYAO
|68,15
|1.766.183.510
|% -0,51
|
|SASA
|54,80
|1.394.262.245
|% 3,40
|
|PETKM
|11,77
|1.181.100.235
|% 1,47
|
|HEKTS
|41,98
|1.090.422.591
|% 6,93
|
|EKGYO
|3,75
|1.085.161.471
|% 2,46
|
|EKGYO
|3,75
|1.085.161.471
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,65
|821.211.388
|% -0,35
|
|ADESE
|0,92
|105.251.595
|% 5,75
|
|DOHOL
|4,89
|530.022.415
|% -1,41
|
|PETKM
|11,77
|1.181.100.235
|% 1,47
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1164
|18,1269
|% 0,23
|
|Euro
|18,1395
|18,1544
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,3289
|21,4359
|% -0,01
|
|Frank
|18,8201
|18,9335
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8110
|4,8351
|% 0,21
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,21
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.894
|-35,00
|
|Tam
|6.815
|6.872
|-65,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|-0,58
|