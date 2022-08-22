***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.08.2022 13:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057493
BIST
14:163.051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 30,93
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.055
En Düşük
3.011
14:1618,1254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
14:1618,1402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0159
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
14:161.011,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,07
|Açılış
|: 1.011,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler14:14
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.453.049
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|188.926.771
|% 9,96
|
|DOGUB
|6,07
|18.932.559
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|176.202.098
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,36
|348.494.540
|% -7,80
|
|GLRYH
|3,82
|45.120.816
|% -6,83
|
|DENGE
|2,12
|33.775.857
|% -4,93
|
|SKTAS
|3,02
|22.769.412
|% -4,73
|
|OZRDN
|15,97
|9.619.883
|% -4,60
|
|THYAO
|68,65
|2.312.769.159
|% 0,22
|
|PETKM
|11,94
|1.767.341.356
|% 2,93
|
|SASA
|54,20
|1.745.573.438
|% 2,26
|
|EKGYO
|3,75
|1.420.408.792
|% 2,46
|
|AKBNK
|10,56
|1.330.069.897
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,75
|1.420.408.792
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,72
|1.131.638.739
|% 0,88
|
|ADESE
|0,92
|137.509.696
|% 5,75
|
|PETKM
|11,94
|1.767.341.356
|% 2,93
|
|ZOREN
|2,86
|395.822.589
|% 2,51
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1204
|18,1264
|% 0,23
|
|Euro
|18,1242
|18,1429
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,3249
|21,4319
|% -0,02
|
|Frank
|18,8256
|18,9390
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8109
|4,8350
|% 0,21
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,39
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-44,00
|
|Tam
|6.813
|6.866
|-71,00
|
|Yarım
|3.319
|3.357
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|0,33
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:29XU100
Endeks 3, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 33, 529.00 milyon TL de
-
14:29FLAP
Yüzde 7.62 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 815, 065 adet işlem
-
14:28AYDEM
Yüzde 4.43 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 191, 129 adet işlem
-
14:27TCELL
Yüzde 5.13 oranında artışla 19.67 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 707, 398 adet işlem
-
14:26PSGYO
Yüzde 5.50 oranında artışla 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 092, 270 adet işlem