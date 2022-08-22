***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.08.2022 13:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057494
BIST
12:573.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,02
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
12:5718,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
12:5718,1577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
12:571.012,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.012,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler12:57
|SNPAM
|11,00
|280.027
|% 10,00
|
|PRKME
|10,46
|37.618.819
|% 9,99
|
|HKTM
|14,64
|3.115.992
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|185.270.844
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|174.265.404
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,43
|312.823.547
|% -7,32
|
|GZNMI
|38,36
|161.114.757
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,82
|40.928.166
|% -6,83
|
|DENGE
|2,08
|29.460.364
|% -6,73
|
|SKTAS
|2,99
|20.375.466
|% -5,68
|
|THYAO
|68,10
|1.721.907.116
|% -0,58
|
|SASA
|54,85
|1.341.282.916
|% 3,49
|
|PETKM
|11,76
|1.154.459.130
|% 1,38
|
|HEKTS
|42,06
|1.079.520.856
|% 7,13
|
|TUPRS
|322,80
|997.508.407
|% -1,25
|
|EKGYO
|3,74
|996.740.852
|% 2,19
|
|YKBNK
|5,64
|798.576.743
|% -0,53
|
|ADESE
|0,91
|100.482.589
|% 4,60
|
|DOHOL
|4,89
|509.882.446
|% -1,41
|
|PETKM
|11,76
|1.154.459.130
|% 1,38
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1189
|18,1260
|% 0,22
|
|Euro
|18,1515
|18,1577
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,3364
|21,4434
|% 0,03
|
|Frank
|18,8154
|18,9287
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8111
|4,8352
|% 0,21
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-11,62
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-6,77
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.879
|-50,00
|
|Tam
|6.799
|6.856
|-81,00
|
|Yarım
|3.313
|3.352
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.675
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|95,98
|95,98
|-0,74
|