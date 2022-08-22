***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.08.2022 13:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057500
BIST
13:313.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 20,07
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
13:3118,1315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0461
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:3118,1442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0119
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:311.011,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.011,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:31
|YYAPI
|1,32
|54.706.150
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.294.000
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|187.674.774
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|175.411.904
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,43
|325.757.260
|% -7,32
|
|GLRYH
|3,84
|42.268.012
|% -6,34
|
|DENGE
|2,09
|31.516.363
|% -6,28
|
|GZNMI
|38,86
|170.811.181
|% -5,86
|
|SKTAS
|3,00
|21.665.834
|% -5,36
|
|THYAO
|68,30
|1.839.091.465
|% -0,29
|
|SASA
|54,80
|1.475.167.591
|% 3,40
|
|PETKM
|11,77
|1.225.129.307
|% 1,47
|
|EKGYO
|3,76
|1.177.357.025
|% 2,73
|
|HEKTS
|42,02
|1.129.636.632
|% 7,03
|
|EKGYO
|3,76
|1.177.357.025
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,67
|884.858.790
|% 0,00
|
|ADESE
|0,92
|120.597.405
|% 5,75
|
|DOHOL
|4,94
|608.435.319
|% -0,40
|
|PETKM
|11,77
|1.225.129.307
|% 1,47
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1188
|18,1315
|% 0,25
|
|Euro
|18,1313
|18,1442
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,3370
|21,4440
|% 0,03
|
|Frank
|18,8232
|18,9366
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8109
|4,8350
|% 0,21
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,62
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,59
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.894
|-35,00
|
|Tam
|6.820
|6.875
|-62,00
|
|Yarım
|3.323
|3.361
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|96,38
|96,38
|-0,34
|