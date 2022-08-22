***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.08.2022 13:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057514
BIST
14:183.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 29,68
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.055
En Düşük
3.011
14:1818,1250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0396
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
14:1818,1402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0159
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
14:181.011,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,99
|Açılış
|: 1.011,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler14:16
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.465.156
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|188.936.475
|% 9,96
|
|DOGUB
|6,07
|18.951.667
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|176.267.342
|% 9,90
|
|YBTAS
|25.400,00
|293.002
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,36
|350.205.752
|% -7,80
|
|GLRYH
|3,82
|45.322.642
|% -6,83
|
|DENGE
|2,10
|34.093.593
|% -5,83
|
|UZERB
|36,02
|155.463
|% -5,21
|
|THYAO
|68,75
|2.347.261.584
|% 0,36
|
|PETKM
|11,99
|1.864.026.267
|% 3,36
|
|SASA
|54,30
|1.757.665.574
|% 2,45
|
|EKGYO
|3,76
|1.431.574.707
|% 2,73
|
|AKBNK
|10,57
|1.347.389.524
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,76
|1.431.574.707
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,73
|1.140.200.259
|% 1,06
|
|PETKM
|11,99
|1.864.026.267
|% 3,36
|
|ADESE
|0,92
|137.912.694
|% 5,75
|
|ZOREN
|2,86
|398.355.090
|% 2,51
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1197
|18,1254
|% 0,22
|
|Euro
|18,1258
|18,1402
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,3219
|21,4288
|% -0,04
|
|Frank
|18,8255
|18,9389
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8107
|4,8348
|% 0,20
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-11,94
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.889
|-40,00
|
|Tam
|6.814
|6.867
|-70,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|0,37
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31PRKME
Yüzde 6.20 oranında artışla 10.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 170, 948 adet işlem
-
14:30GSDDE
Yüzde 8.22 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 334, 845 adet işlem
-
14:29XU100
Endeks 3, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 33, 529.00 milyon TL de
-
14:29FLAP
Yüzde 7.62 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 815, 065 adet işlem
-
14:28AYDEM
Yüzde 4.43 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 191, 129 adet işlem