***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.08.2022 13:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057515
BIST
14:083.047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 26,78
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.050
En Düşük
3.011
14:0818,1285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0431
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
14:0818,1439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0122
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
14:081.010,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,96
|Açılış
|: 1.010,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler14:06
|YYAPI
|1,32
|58.338.469
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.429.976
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|188.889.775
|% 9,96
|
|DOGUB
|6,07
|18.923.242
|% 9,96
|
|AZTEK
|13,39
|345.370.823
|% -7,59
|
|GLRYH
|3,82
|44.463.351
|% -6,83
|
|DENGE
|2,11
|33.305.883
|% -5,38
|
|SKTAS
|3,01
|22.432.359
|% -5,05
|
|DURDO
|29,70
|11.160.748
|% -4,44
|
|THYAO
|68,75
|2.270.177.184
|% 0,36
|
|SASA
|54,15
|1.688.399.351
|% 2,17
|
|PETKM
|11,92
|1.644.690.079
|% 2,76
|
|EKGYO
|3,76
|1.401.862.227
|% 2,73
|
|AKBNK
|10,56
|1.273.946.378
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,76
|1.401.862.227
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,73
|1.107.043.364
|% 1,06
|
|ADESE
|0,91
|136.886.141
|% 4,60
|
|PETKM
|11,92
|1.644.690.079
|% 2,76
|
|ZOREN
|2,86
|390.216.988
|% 2,51
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1148
|18,1299
|% 0,25
|
|Euro
|18,1329
|18,1501
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,3211
|21,4280
|% -0,04
|
|Frank
|18,8255
|18,9389
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8108
|4,8349
|% 0,20
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,39
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-44,00
|
|Tam
|6.813
|6.866
|-71,00
|
|Yarım
|3.319
|3.357
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|0,33
|