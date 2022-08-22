***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.08.2022 13:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057517
BIST
14:063.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 27,87
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.050
En Düşük
3.011
14:0618,1299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0445
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
14:0618,1501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0060
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
14:061.010,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,72
|Açılış
|: 1.010,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler14:04
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.421.822
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|188.782.767
|% 9,96
|
|DOGUB
|6,07
|18.922.331
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|176.198.795
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,37
|344.399.834
|% -7,73
|
|GLRYH
|3,83
|44.392.021
|% -6,59
|
|DENGE
|2,11
|33.269.761
|% -5,38
|
|SKTAS
|3,01
|22.431.754
|% -5,05
|
|DURDO
|29,70
|11.145.930
|% -4,44
|
|THYAO
|68,70
|2.234.344.594
|% 0,29
|
|SASA
|54,25
|1.670.158.100
|% 2,36
|
|PETKM
|11,90
|1.551.029.708
|% 2,59
|
|EKGYO
|3,77
|1.400.913.646
|% 3,01
|
|AKBNK
|10,55
|1.261.004.384
|% -0,47
|
|EKGYO
|3,77
|1.400.913.646
|% 3,01
|
|YKBNK
|5,71
|1.094.773.770
|% 0,71
|
|ADESE
|0,91
|136.698.365
|% 4,60
|
|ZOREN
|2,85
|389.867.392
|% 2,15
|
|PETKM
|11,90
|1.551.029.708
|% 2,59
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1166
|18,1279
|% 0,23
|
|Euro
|18,1327
|18,1499
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,3236
|21,4305
|% -0,03
|
|Frank
|18,8260
|18,9395
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8110
|4,8351
|% 0,21
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-11,94
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.889
|-40,00
|
|Tam
|6.814
|6.867
|-70,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|0,37
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 0.66 ) 3, 301
-
14:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ADESE
-
14:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YYAPI, SNPAM
-
14:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, PETKM
-
14:19XU100
Endeks 3, 047 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 32, 238.00 milyon TL de