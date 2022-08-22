***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.08.2022 12:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057485
BIST
14:183.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 29,76
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.055
En Düşük
3.011
14:1818,1257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
14:1818,1416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0145
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
14:181.011,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.011,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler14:16
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.474.702
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,07
|18.963.807
|% 9,96
|
|BERA
|18,77
|189.546.669
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|176.273.750
|% 9,90
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,36
|350.498.305
|% -7,80
|
|GLRYH
|3,82
|45.359.468
|% -6,83
|
|DENGE
|2,11
|34.139.029
|% -5,38
|
|OZRDN
|15,85
|9.696.978
|% -5,32
|
|THYAO
|68,70
|2.353.853.566
|% 0,29
|
|PETKM
|12,00
|1.940.196.846
|% 3,45
|
|SASA
|54,15
|1.779.644.329
|% 2,17
|
|EKGYO
|3,77
|1.439.457.403
|% 3,01
|
|AKBNK
|10,56
|1.355.858.368
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,77
|1.439.457.403
|% 3,01
|
|YKBNK
|5,72
|1.149.864.024
|% 0,88
|
|PETKM
|12,00
|1.940.196.846
|% 3,45
|
|ADESE
|0,92
|138.088.120
|% 5,75
|
|ZOREN
|2,86
|398.786.344
|% 2,51
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1197
|18,1254
|% 0,22
|
|Euro
|18,1258
|18,1402
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,3238
|21,4308
|% -0,03
|
|Frank
|18,8292
|18,9426
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8111
|4,8353
|% 0,21
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,39
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-44,00
|
|Tam
|6.813
|6.866
|-71,00
|
|Yarım
|3.319
|3.357
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,05
|97,05
|0,33
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31PRKME
Yüzde 6.20 oranında artışla 10.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 170, 948 adet işlem
-
14:30GSDDE
Yüzde 8.22 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 334, 845 adet işlem
-
14:29XU100
Endeks 3, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 33, 529.00 milyon TL de
-
14:29FLAP
Yüzde 7.62 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 815, 065 adet işlem
-
14:28AYDEM
Yüzde 4.43 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 191, 129 adet işlem