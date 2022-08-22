***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.08.2022 13:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057495
BIST
13:533.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 25,38
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.047
En Düşük
3.011
13:5318,1249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:5318,1623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:531.011,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.011,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:53
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.370.348
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|188.341.785
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|175.911.719
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,48
|1.162.345
|% 9,80
|
|AZTEK
|13,41
|331.724.362
|% -7,45
|
|GLRYH
|3,83
|44.013.930
|% -6,59
|
|DENGE
|2,10
|32.635.900
|% -5,83
|
|SKTAS
|3,01
|22.293.593
|% -5,05
|
|GZNMI
|39,26
|190.423.871
|% -4,89
|
|THYAO
|68,65
|2.118.349.577
|% 0,22
|
|SASA
|54,65
|1.570.971.863
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,77
|1.354.711.327
|% 3,01
|
|PETKM
|11,83
|1.274.525.477
|% 1,98
|
|TUPRS
|323,20
|1.182.988.950
|% -1,13
|
|EKGYO
|3,77
|1.354.711.327
|% 3,01
|
|YKBNK
|5,70
|984.765.326
|% 0,53
|
|ADESE
|0,92
|131.944.670
|% 5,75
|
|DOHOL
|4,94
|634.975.369
|% -0,40
|
|ZOREN
|2,87
|353.539.691
|% 2,87
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1199
|18,1249
|% 0,22
|
|Euro
|18,1477
|18,1623
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,3305
|21,4375
|% 0,00
|
|Frank
|18,8189
|18,9323
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8109
|4,8350
|% 0,21
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,12
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|-39,00
|
|Tam
|6.818
|6.873
|-64,00
|
|Yarım
|3.322
|3.360
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|96,55
|96,55
|-0,17
|